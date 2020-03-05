Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Банкир Тиньков по условиям залога передал британской полиции российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве в Италии. Представитель Вестминстерского магистратского суда в Лондоне подтвердил РБК эту информацию.

О том, что Тиньков является гражданином Кипра, общественность не знала.

В чем вообще дело? Американские налоговики считают, что бизнесмен в период с 23 октября 2013 года по 26 сентября 2019-го подписал заведомо ложную налоговую декларацию и другие документы, которые «занизили его доход и состояние в 2013 году» перед США. Суд в Лондоне решает, позволяют ли эти обвинения экстрадировать Тинькова в США.

Следующее слушание по делу Тинькова пройдет 27 апреля. Все время до него бизнесмен должен оставаться в Лондоне. По условиям залога, Тиньков отмечается в местной полиции трижды в неделю и соблюдает комендантский час с 19:00 до 7:00.

О том, что Тиньков вступает в судебную тяжбу стало известно в конце февраля. TCS Group Holding, чьим основным владельцев Тиньков является, сама предупредили о начале разбирательств и сообщила: претензии американцы предъявляют лично Тинькову, а не его компании.