Налоговый мониторинг убьет профессию бухгалтера

В начале марта была опубликована концепция развития системы налогового мониторинга. Постановление подписал бывший глава ФНС, а ныне премьер-министр Михаил Мишустин. Запланировано снизить лимиты по уплаченным налогам и активам организации для вхождения в систему.

Документ уже пристально изучают юристы и находят там как минусы, так и плюсы. Например вот такой пункт обсуждают на странице известного юриста Алексея Артюха в Фейсбуке:

е) дальнейшее развитие и совершенствование механизма согласования налоговыми органами налоговой базы, объектов обложения сборами, базы для исчисления страховых взносов плательщиков с целью повышения прогнозируемости поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной систему Российской Федерации;

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Согласование налоговыми органами налоговой базы и объектов налогообложения — будущее, которое мы заслужили, считает Артюх.

Его коллеги пишут о том, что НК можно будет отправить «в топку» и о появлении новой профессии переговорщика вне правового поля.

Впрочем, некоторые не видят ничего плохого в мониторинге. И на бухгалтере можно будет сэкономить, а то ведь от него работодателям одни убытки:

«Налоговый орган должен взять на себя все расходы по исчислению налоговой базы, ведению налогового учета и другой деятельности в пользу государства. А сейчас налогоплательщик платит зарплату штатному бухгалтеру, а тот за эти деньги работает на государство»

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Пока налоговый мониторинг, даже при развитии подписанной концепции, коснется только очень крупных организаций. Порог для вхождения в систему по концепции — сумма уплаченных налогов и взносов 100 млн рублей плюс 1 млрд рублей активов.

Налоговый мониторинг — это система дистанционного налогового контроля: компании открывают свои информационные учетные системы для налоговиков, а взамен получают отсутствие камеральных и выездных налоговых проверок. Такое сотрудничество позволяет бизнесу исключить риски, связанные с некорректным исчислением налогов и сборов.