Незаконные предложения налогового инспектора

Прокурор Щекино направил в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий очередного налоговика.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному на главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России № 5 по Тульской области. Его обвиняют в:

• превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ),

• покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ),

• незаконном хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие полагает, что налоговик потребовал от одного из предпринимателей скидку на строительные работы, которые тот для него выполнял. А за отказ грозил привлечь предпринимателя к административной ответственности и прекратить его предпринимательскую деятельность. Выгода для налоговика составила 200 тыс. рублей.

Кроме того, чиновник обманным путем попытался получить от предпринимателя 150 тыс. рублей за списание налоговой задолженности его супруги. Ничего сделать не успел, так как был задержан. При обыске в его доме нашли еще и 16 патронов, которые налоговик хранил незаконно.

Уголовное дело направлено в Щекинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.