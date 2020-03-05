Местные власти выкупают зарплатные долги организаций

В Новосибирской области начала внедряться практика выкупа долгов по зарплате у предприятий-банкротов.

Такое предложение было выдвинуто Прокуратурой и поддержано губернатором региона.

Пока эта программа затронула только 4 компании с задолженностью не более 1 млн. рублей на каждую. Это бюджетные организации, которые находятся в районах области.

Муниципальное образование переводит зарплатные долги банкротов на себя и выплачивает деньги работникам этих компаний, пояснил представитель прокуратуры на пресс-конференции в ИА ТАСС.

Добавим, недавно в Госдуме предложили внедрить систему по выплате зарплатных долгов за счет госсредств.

Суть идеи партии «Справедливая Россия» следующая:

Возникает долг по зарплате, есть судебное решение, и тогда государство выплачивает людям этот долг из бюджета. А уже затем власть будет разбираться с этим горе-работодателем.

С таким предложением депутаты выступили в ответ на известие о возможной отмены уголовки за невыплату зарплаты.

«Если вы хотите оградить работодателя от уголовной ответственности, вы можете ее не применять по отношению к этому работодателю: заплатите людям зарплату и поступайте, как вам заблагорассудится, с работодателем! И тогда посмотрим, останетесь ли вы такими же добрыми, заботливыми и ласковыми по отношению к работодателю, надолго ли хватит такого гуманизма», — прокомментировал заместитель руководителя фракции «СР» Олег Нилов.