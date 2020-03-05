Мужчин попросили рассказать о крутых предпринимателях в юбках

В соцсетях должен разгореться бизнес-челлендж, приуроченный к скорому празднику 8 Марта.

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы призвал мужчин участвовать в эстафете по популяризации женского бизнеса. Короче, надо писать посты о реализации успешных проектов, которые запустили женщины. Глава департамента Алексей Фурсин рассказал о челлендже ТАСС.

На таких историях нужно строить популяризацию, не в теории, а именно на рассказах предпринимательниц. Важно не только поздравить наших замечательных дам. Важно еще и то, чтобы их истории стали примером для молодежи, девушек, которые смотрят на опытных предпринимательниц и готовы идти в бизнес, понимая заранее, через что нужно пройти

К объявленному в столице челленджу присоединились также другие города, среди которых Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Махачкала.

Сам Фурсин в своей публикации в социальной сети поведал историю успеха Ирины Московкиной – управляющего директора и сооснователя школы правильного бега. Занятия включают бег, плавание, велоспорт, триатлон и беговые лыжи, а участниками школы стали больше 4,5 тыс. человек из семи стран.

Глава департамента призвал присоединиться к бизнес-эстафете. Он посоветовал отмечать в публикациях троих друзей-мужчин, которым намерены бросить вызов – чтобы они тоже присоединились к поздравлениям и поведали о делах, уникальных качествах, достижениях знакомых предпринимательниц.