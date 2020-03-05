Нефтяникам в Арктике дали новые льготы

Предприятия, добывающие и перерабатывающие углеводороды в Арктической зоне, получили налоговые льготы. Закон с поправками в Налоговый кодекс был принят сегодня в третьем чтении.

Документ подготовлен Правительством и должен стимулировать добычу и обработку углеводородов в Арктике.

Новый закон распространяет налог на дополнительный доход на участки недр, расположенных полностью или частично в границах Таймырского полуострова. В нем уточняются сроки применения НДПИ при добыче углеводородного сырья на новых морских месторождениях в северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, в Печорском и Белом морях, где промышленная добыча началась после 1 января 2020 года.

Также предполагается установить на этих участках ставки НДПИ пять процентов от выручки сроком на 15 лет. Нулевая ставка устанавливается для добычи газа для производства СПГ и продуктов газохимии для новых заводов, которые начнут работать после 1 января 2022 года.