Открывайте бизнес в Арктике, и государство вас поддержит

Ранее Президент Владимир Путин поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику.

На днях несколько соответствующих проектов были размещены на федеральном портале. Что обещают бизнесу — расскажем.

Проекты

Во исполнение поручения Президента Минвостокразвития подготовило 4 законопроекта:

проект федерального закона « О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»;

Российской Федерации»; проект федерального закона « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»;

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»; проект федерального закона « О внесении изменений в статью 5 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации“;

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации“; проект федерального закона „О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей деятельности лиц, работающих у резидентов Арктической зоны Российской Федерации“.

Арктика — это где?

В законопроекте под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории (территории субъектов РФ — Мурманской области, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, а также части территорий Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области) и примыкающие к ним внутренние морские воды РФ и территориальное море РФ, а также арктический континентальный шельф РФ, на которых устанавливаются меры господдержки предпринимательской деятельности.

Управление

Управление Арктической зоной осуществляют Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (Корпорация развития Дальнего Востока» — АО «КРДВ»).

То есть система управления будет трехуровневой.

Управляющая компания, в частности, будет:

осуществлять прием заявок на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;

вести реестр резидентов Арктической зоны;

обеспечивать деятельность государственной комиссии в части осуществления полномочий по управлению Арктической зоной.

Законопроектом предлагается установить для лиц, получивших статус резидента Арктической зоны, специальные меры поддержки предпринимательской деятельности, предусматривающие налоговые, административные и иные льготы.

Резиденты

Резидентами Арктической зоны могут быть являющиеся коммерческими организациями юридические лица (за некоторыми исключениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в Арктической зоне.

Для получения статуса резидента Арктической зоны указанные лица должны в порядке, предусмотренном законопроектом, подать в управляющую компанию пакет документов, в том числе бизнес-план, содержащий описание предлагаемого к реализации в Арктической зоне инвестиционного проекта, и заключить с управляющей компанией соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности.

Статус резидента Арктической зоны получают только те лица, которые соответствуют определенным критериям отбора.

Одним из критериев, в частности, является минимальный объем капвложений, которые должны быть осуществлены резидентом Арктической зоны в течение установленного срока (не менее 500 тысяч рублей в течение первых 3 лет).

Поддержка

Лицам, получившим статус резидента Арктической зоны, предоставляется господдержка инвестиционной деятельности, которая предусматривает:

предоставление льгот по федеральным, региональным и местным налогам;

особенности осуществления госконтроля (надзора) и муниципального контроля;

особенности осуществления трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов Арктической зоны;

особенности въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в Арктической зоне;

особенности заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве;

особенности регулирования земельных отношений;

особенности осуществления градостроительной деятельности;

особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Арктической зоны;

применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.

Льготы

В целях снижения финансовой нагрузки устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию для организаций или ИП, получивших статус резидента Арктической зоны с 1 января 2020 года и далее.

Тариф взносов на ОПС составит 6 %.

Добавим, что проект с поправками в НК в настоящее время еще не опубликован.

Когда он будет размещен на федеральном портале, мы расскажем о нем дополнительно.

ТК

Статью 351.5 ТК намерены изложить в новой редакции, предусмотрев в ней, помимо особенностей трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов опережающего социально-экономического развития, такие особенности в отношении лиц, работающих у резидентов Арктической зоны.

В соответствии с законопроектом резиденты Арктической зоны не должны получать разрешений на привлечение и использование иностранных работников.

При этом квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, устанавливаемых Правительством в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ, при выдаче разрешений на работу иностранному гражданину не применяются.

Указанные особенности обусловлены дефицитом трудовых ресурсов в местностях, в которых будут осуществляться инвестиционные проекты резидентов Арктической зоны.