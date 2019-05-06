Открывайте бизнес в Арктике, и государство вас поддержит

Ранее Президент Владимир Путин поручил разработать законопроект о льготах для бизнеса за инвестиции в Арктику.
На днях несколько соответствующих проектов были размещены на федеральном портале. Что обещают бизнесу — расскажем.
ПроектыВо исполнение поручения Президента Минвостокразвития подготовило 4 законопроекта:
- проект федерального закона «О государственной поддержкепредпринимательской деятельностив Арктической зоне Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»;
- проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации“;
- проект федерального закона „О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей деятельности лиц, работающих у резидентов Арктической зоны Российской Федерации“.
Арктика — это где?В законопроекте под Арктической зоной РФ понимаются сухопутные территории (территории субъектов РФ — Мурманской области, Ненецкого АО, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО, а также части территорий Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области) и примыкающие к ним внутренние морские воды РФ и территориальное море РФ, а также арктический континентальный шельф РФ, на которых устанавливаются меры господдержки предпринимательской деятельности.
УправлениеУправление Арктической зоной осуществляют Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, уполномоченный федеральный орган (Минвостокразвития) и управляющая компания (Корпорация развития Дальнего Востока» — АО «КРДВ»).
То есть система управления будет трехуровневой.
Управляющая компания, в частности, будет:
- осуществлять прием заявок на заключение соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;
- заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности;
- вести реестр резидентов Арктической зоны;
- обеспечивать деятельность государственной комиссии в части осуществления полномочий по управлению Арктической зоной.
РезидентыРезидентами Арктической зоны могут быть являющиеся коммерческими организациями юридические лица (за некоторыми исключениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в Арктической зоне.
Для получения статуса резидента Арктической зоны указанные лица должны в порядке, предусмотренном законопроектом, подать в управляющую компанию пакет документов, в том числе бизнес-план, содержащий описание предлагаемого к реализации в Арктической зоне инвестиционного проекта, и заключить с управляющей компанией соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности.
Статус резидента Арктической зоны получают только те лица, которые соответствуют определенным критериям отбора.
Одним из критериев, в частности, является минимальный объем капвложений, которые должны быть осуществлены резидентом Арктической зоны в течение установленного срока (не менее 500 тысяч рублей в течение первых 3 лет).
ПоддержкаЛицам, получившим статус резидента Арктической зоны, предоставляется господдержка инвестиционной деятельности, которая предусматривает:
- предоставление льгот по федеральным, региональным и местным налогам;
- особенности осуществления госконтроля (надзора) и муниципального контроля;
- особенности осуществления трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов Арктической зоны;
- особенности въезда, выезда и пребывания иностранных граждан в Арктической зоне;
- особенности заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве;
- особенности регулирования земельных отношений;
- особенности осуществления градостроительной деятельности;
- особенности осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в пунктах пропуска Арктической зоны;
- применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны.
ЛьготыВ целях снижения финансовой нагрузки устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию для организаций или ИП, получивших статус резидента Арктической зоны с 1 января 2020 года и далее.
Тариф взносов на ОПС составит 6 %.
Добавим, что проект с поправками в НК в настоящее время еще не опубликован.
Когда он будет размещен на федеральном портале, мы расскажем о нем дополнительно.
ТКСтатью 351.5 ТК намерены изложить в новой редакции, предусмотрев в ней, помимо особенностей трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов опережающего социально-экономического развития, такие особенности в отношении лиц, работающих у резидентов Арктической зоны.
В соответствии с законопроектом резиденты Арктической зоны не должны получать разрешений на привлечение и использование иностранных работников.
При этом квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, устанавливаемых Правительством в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ, при выдаче разрешений на работу иностранному гражданину не применяются.
Указанные особенности обусловлены дефицитом трудовых ресурсов в местностях, в которых будут осуществляться инвестиционные проекты резидентов Арктической зоны.