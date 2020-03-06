«Черная касса»: внеси 2400, получи 19200. Массовой развод заполонил Инстаграм

Прокуратура предупреждает о массовом мошенничестве в Инстаграм.

В популярном приложении набрала популярность финансовая пирамида – игра с названием «Черная касса» или «Котел».

Правила игры древние как мир: вкладываешь деньги, зовешь друзей, чтобы они тоже внесли свои кровные, через время получаешь сумму, в несколько раз больше той, что потратил. В частности, людям предлагают внести 2400 рублей и уже на следующем этапе получить 19 200 рублей (подробности в статье).

Конечно, на самом деле никаких денег участники не зарабатывают, а лишь теряют.

Прокуратура даже предупреждает, что люди рвут дружеские и приятельские отношения из-за своей глупости.