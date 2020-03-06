«Черная касса»: внеси 2400, получи 19200. Массовой развод заполонил Инстаграм

Прокуратура предупреждает о массовом мошенничестве в Инстаграм.
В популярном приложении набрала популярность финансовая пирамида – игра с названием «Черная касса» или «Котел».
Правила игры древние как мир: вкладываешь деньги, зовешь друзей, чтобы они тоже внесли свои кровные, через время получаешь сумму, в несколько раз больше той, что потратил. В частности, людям предлагают внести 2400 рублей и уже на следующем этапе получить 19 200 рублей (подробности в статье).
Конечно, на самом деле никаких денег участники не зарабатывают, а лишь теряют.
Прокуратура даже предупреждает, что люди рвут дружеские и приятельские отношения из-за своей глупости.
За организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, если размер собранного имущества превысит два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (ст. 172.2 УК РФ). Действия данной игры подпадают под ч. 1 ст. 14.62 КоАП РФ. Ответственность по этой статье для граждан предусмотрена в виде штрафа до 50 тыс. рублей. Также ответственность предусмотрена и за репост информации о пирамиде в «сторис». В этом случае штраф составит до 5 тыс. рублей (2 ст. 14.62 КоАП РФ).