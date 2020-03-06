Еще раз. ФНС напомнила подчиненным о том, кто может не ставить печати на отчетности

Руководство ФНС напоминает нижестоящим инспекциям: ООО и АО не обязаны иметь печати с 7 апреля 2015 года.

В письме № КВ-4-14/3735@ от 04.03.2020 г. говорится, что ФНС еще в 2015 году направляла по инспекциям разъяснения о том, что хозяйственные общества не обязаны ставить печати на документах, представляемых в налоговые органы. Но судя по письму, инспекторам на местах потребовалось еще одно напоминание.

Региональным налоговым управлениям поручено довести до заинтересованных лиц информацию еще раз и обеспечить исполнение письма № БС-4-17/13706@ от 05.08.2015 г.