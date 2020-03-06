Еще раз. ФНС напомнила подчиненным о том, кто может не ставить печати на отчетности

И статья, мягко выражаясь, не слишком умная, и обсуждение довольно-таки дурацкое....
Отказались от наших, и пошли к другим "профи", которые опирались на те же доводы, что и мы.Опять ...
Антон Германович, дорогой! Разве может глава уполномоченного федерального органа, отвечающего за ...
Раньше был один бух со счетами - а теперь, в связи с прогрессивным применением разных вычислитель...
А поменяется то, что не надо будет возмещать ничего. И кучу бумаг собирать не надо. Храним только...
Ну где вы либералы! Нужно осудить американское правосудие, систему и !президента.Как бы вы орали...
Бухгалтер сейчас ,самая вредная профессия для налоговиков .Директору сказали ,платить он и платит...
ох, ну когда уже это случится?! Жду, все жданки выждала@, займусь хоть полезным чем...
К чему приводят стратегические ошибки собственников и не верные решения топов в политике развития...
а люди, которым вообще никто б/л не оплачивает в принципе? Им кто возместит финансовые потери? По...
Где сегодня выдают значки "Я Тинькофф"?
Вот мнение из сети: США требует от Тинькова почти четверть его состояния за то, что он отказался ...
надысь было в прошлой статье, решили разнообразить)
не давеча как вчера - так неправильно писать. Нужно - надысь, намедни, третьего дня......
Я только одного не поняла - зачем разделять законодательно два этих режима работы?...
Кстати, из воспоминаний зеков тех времен:Тогда не было, как таковой, кастовой системы в тюрьмах, ...
Нельзя. Потому что есть еще УСН и ЕСХН
Будет смешнее: "Мы видели как вас грабят, но охранник один и уйти с поста не мог. Но мы все запис...
Так молодые специалисты и на обычном больничном в деньгах теряют, не только на карантине. Тогда у...
Добрый день! На сайте ФНС опубликован список оказывающих услуги на территории РФ иностранных комп...
Владельцев бизнеса часто называют предпринимателями. Автор материала то же их так назвал. Речь в...
Считаю "репрессии" Сталина правильными. Вот уж у кого практически все были равны. И сейчас бы его...
Работодатели в основном за декретные страдают и иные длительные больничные - их же сначала выплач...
Наверное, имеются в виду люди, которые ведут предпринимательскую деятельность, не регистрируясь в...
Навводят своими "умными" машинами, а потом налоговики будут так же. автоматически , начислять мно...
Так это "недопоротый" Дмитрий тут счета "голубой крови" выставляет)))По мне, так на Шпалерке в Ле...
А вы со мной на основании чего дискутируете? Но основании своего мнения основанного на мнении сво...
Теперь можно коммуналку не платить! Урррааа!! Хрен они что взыщут!!! ...
И пусть он один дежурит 24 часа 365/366 дней в году, почему раньше никто не додумался? Все-таки к...
Спасибо за пояснение. А так можно же написать "применять спецрежимы", например. Или применять ЕНВ...
на прошлой неделе приходили 2 сотрудника ФНС, засветив корочки, попросили предоставить договор ар...
наверное считают, что москвичам на карты неудобно будет))...
Так и сейчас расчет делает работодатель. В этом плане ничего не меняется. Если что-то непонятно, ...
Я ИП, дополнительно наёмный работник. Я как работник получаю зп. Эту зп я трачу на погашение ипот...