Что «Клерк» хочет сказать бухгалтерам накануне 8 Марта. Спойлер: МЫ ВАС ЛЮБИМ

Дорогие девушки! Редакция «Клерка» поздравляет вас с приближающимся 8 Марта.

Мы желаем вам оставаться востребованными в любимой профессии, как бы вас ни пугал роботами и искусственным интеллектом министр финансов Силуанов.

«Праздник женский для того и создан, Чтоб мы не позабыли в суете, Что женщина – чей замысел не познан – Родной сестрой приходится весне».

Все не так. Мы знаем, зачем тогда придумали 8 Марта.

У планеты и экономики без вас не было бы ни единого шанса на спасение!

Не будем сегодня говорить про налоги, хотим только про весну. Мы желаем быть таким же прекрасными, энергичными и жизнерадостными!

С 8 Марта!