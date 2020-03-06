Что «Клерк» хочет сказать бухгалтерам накануне 8 Марта. Спойлер: МЫ ВАС ЛЮБИМ

Дорогие девушки! Редакция «Клерка» поздравляет вас с приближающимся 8 Марта.
Мы желаем вам оставаться востребованными в любимой профессии, как бы вас ни пугал роботами и искусственным интеллектом министр финансов Силуанов.
«Праздник женский для того и создан,
Чтоб мы не позабыли в суете,
Что женщина – чей замысел не познан –
Родной сестрой приходится весне».
Все не так. Мы знаем, зачем тогда придумали 8 Марта.
У планеты и экономики без вас не было бы ни единого шанса на спасение!
Не будем сегодня говорить про налоги, хотим только про весну. Мы желаем быть таким же прекрасными, энергичными и жизнерадостными!
С 8 Марта!