Путин поручил проинвентаризировать все налоговые льготы

Владимир Путин обязал правительство РФ до 1 июля 2020 года провести инвентаризацию всех налоговых льгот и составить перечень тех, которые носят инвестиционный характер. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

В дальнейшем, с 2021 года, налоговые льготы, носящие инвестиционный характер, должны предоставляться только на основе специального соглашения, содержащего обязательство налогоплательщика осуществить инвестиции в указанные сроки и на определенных условиях. Если соглашение будет нарушено, то суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, придется отдать государству.

Исключение сделано для налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития или резидента Свободного порта Владивосток.

Ответственный за выполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин.