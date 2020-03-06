Клерк.Ру

Депутаты не захотели отказываться от иностранной недвижимости

Поправки в Конституцию о запрете чиновников на владение иностранной недвижимостью отклонены. Кто-то удивлен?

Ранее Президент анонсировал для всех, кто у власти, запрет на иностранные активы.

«Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений» — сказал Путин парламенту 15 января.

Вот так вот, «без всяких полутонов и допущений», решено в Конституцию такой запрет не вводить. А чему удивляться?

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить