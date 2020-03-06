Прежде чем тратить материнский капитал, стоит узнать о последствиях

Уже на следующей неделе семьи, в которых после 1 января 2020 г. родился первенец, впервые получат право на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 руб. Ранее он полагался семьям лишь после рождения второго ребенка.

Тем, кто в этом году родил второго или последующих детей и ранее не получал капитал, положено 616 617 руб. Закон об этом президент Владимир Путин подписал 1 марта.

Большинство семей, которые прежде распорядились материнским капиталом, потратили его на улучшение жилищных условий через прямую покупку недвижимости или ипотеку. Но такой шаг накладывает определенные обязательства и может обернутся проблемами в будущем.

По закону, приобретаемое с использованием материнского капитала жилье должно быть переведено в общую долевую собственность всех членов семьи — и супругов, и детей. Получатель капитала (обычно мать) письменно обязуется в ПФР выделить доли в приобретенном объекте всем членам семьи. Доли должны быть выделены независимо от наличия другой недвижимости у супругов или от вклада каждого в общий котел при покупке жилья с использованием материнского капитала.

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Исполнение этого обязательства контролируется правоохранительными органами, указывает представитель ПФР. Выделить супругу или детям долю в другой принадлежащей получателю капитала недвижимости, по закону нельзя.

При выделении равных долей детям и родителям могут возникнуть другие сложности, например когда семья захочет продать купленное на маткапитал жилье, чтобы приобрести другое.

Пока дети несовершеннолетние, такие сделки не пройдут без одобрения органов опеки, легальных вариантов избежать этой процедуры нет. Родителям придется доказывать, что в результате сделки ребенок получит равноценное или лучшее жилье.

Есть и проблемы с оплатой материнским капиталом ипотеки. Если родители направили семейный капитал в ипотеку и не смогли платить по кредиту, банку сложно будет реализовать квартиру в залоге для погашения долга. Да и продажа с торгов ипотечного жилья для погашения долга перед банком, может трактоваться как нецелевое использование маткапитала с последующей уголовной ответственностью.

Возврат же в ПФР материнского капитала, которым семья уже распорядилась, не предусмотрен программой. Однако есть решения судов, которые обязывают родителей вернуть маткапитал в ПФР.