Шок: налоговики отказывают в регистрации из-за «налоговых рисков» в другой компании

Яркий пример местного творчества налоговиков.
Наш читатель поделился удивительным письмом. В нем дали разъяснения заявителю, почему ему отказали в регистрации новой компании.
Оказалось, он является единственным участником и директором в другой компании, «в деятельности которой установлен средний уровень налоговых рисков».Данное обстоятельство было расценено как недостоверные сведения.
Напомним, что о недостоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, до сих пор действует Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. И там есть перечень оснований, когда вносимые в ЕГРЮЛ сведения являются недостоверными:
- письменные возражения заинтересованного лица;
- несоответствие подаваемых сведений тем, что имеются у территориальной ИФНС;
- адрес, на который регистрируют компанию, не подходит для этого (массовый, закрытый, или собственник запретил на него регистрировать);
- у компании выездная налоговая проверка, а она хочет с адреса съехать;
- участник или директор дисквалифицированы;
- выход из общества не оформлен нотариусом;
- реорганизация-«ромашка», или компания с ВНП участвует в реорганизации;
Официально в ту компанию налоговики не приходили, никаких претензий не предъявляли.
А вот и само письмо: