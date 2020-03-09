Клерк.Ру

Шок: налоговики отказывают в регистрации из-за «налоговых рисков» в другой компании

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Яркий пример местного творчества налоговиков. 

Наш читатель поделился удивительным письмом. В нем дали разъяснения заявителю, почему ему отказали в регистрации новой компании.

Оказалось, он является единственным участником и директором в другой компании, «в деятельности которой установлен средний уровень налоговых рисков».

Данное обстоятельство было расценено как недостоверные сведения.

Напомним, что о недостоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, до сих пор действует Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. И там есть перечень оснований, когда вносимые в ЕГРЮЛ сведения являются недостоверными:

  • письменные возражения заинтересованного лица;
  • несоответствие подаваемых сведений тем, что имеются у территориальной ИФНС;
  • адрес, на который регистрируют компанию, не подходит для этого (массовый, закрытый, или собственник запретил на него регистрировать);
  • у компании выездная налоговая проверка, а она хочет с адреса съехать;
  • участник или директор дисквалифицированы;
  • выход из общества не оформлен нотариусом;
  • реорганизация-«ромашка», или компания с ВНП участвует в реорганизации;
Собственно, это все. Отказ по подпункту «ч» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ должен опираться на эти пункты Приказа. А тут вообще неясно на что. На некие «налоговые риски».

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Официально в ту компанию налоговики не приходили, никаких претензий не предъявляли. 

А вот и само письмо:

Письмо из ифнс1Письмо из ифнс2

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