Шок: налоговики отказывают в регистрации из-за «налоговых рисков» в другой компании

Яркий пример местного творчества налоговиков.

Наш читатель поделился удивительным письмом. В нем дали разъяснения заявителю, почему ему отказали в регистрации новой компании.

Оказалось, он является единственным участником и директором в другой компании, «в деятельности которой установлен средний уровень налоговых рисков».

Данное обстоятельство было расценено как недостоверные сведения.

Напомним, что о недостоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ, до сих пор действует Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@. И там есть перечень оснований, когда вносимые в ЕГРЮЛ сведения являются недостоверными:

письменные возражения заинтересованного лица;

несоответствие подаваемых сведений тем, что имеются у территориальной ИФНС;

адрес, на который регистрируют компанию, не подходит для этого (массовый, закрытый, или собственник запретил на него регистрировать);

у компании выездная налоговая проверка, а она хочет с адреса съехать;

участник или директор дисквалифицированы;

выход из общества не оформлен нотариусом;

реорганизация-«ромашка», или компания с ВНП участвует в реорганизации;

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Собственно, это все. Отказ по подпункту «ч» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ должен опираться на эти пункты Приказа. А тут вообще неясно на что. На некие «налоговые риски».

Официально в ту компанию налоговики не приходили, никаких претензий не предъявляли.

А вот и само письмо: