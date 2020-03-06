Американский терминатор против русских роботов

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании — разработчику информационно-сервисных роботов Promobot.

Шварценеггер обвинил Promobot в незаконном использовании его образа.

Дело в том, что модель лица голливудского актера является одним из вариантов внешнего облика человекоподобного робота Robo-C.

Шварценеггер настаивает, что компания не согласовывала с ним использование его внешности. Он хочет добиться запрета на такое использование, поскольку, по его мнению, оно наносит вред его репутации, передает «Право.ру».

Актер намерен взыскать с Promobot компенсацию в размере $10 млн и доходы, полученные с продаж вариации робота.

Напомним, Promobot представила Шварценеггеру его робота-двойника в прошлом году в Петербурге.