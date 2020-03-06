Роструд объявил два условия, когда пенсионер может уволиться без предупреждения

Сотрудник, уже будучи пенсионером, устроился на работу. Проработав какое-то время, он решил уволиться. Надо ли ему отрабатывать 2 недели (то есть предупреждать работодателя о своем желании уволиться заранее)?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Уволиться в дату, указанную в заявлении, работник, являющийся пенсионером, может при одновременном выполнении следующих условий:

— в заявлении об увольнении содержится просьба работника уволить его в связи с выходом на пенсию;

— работник ранее не увольнялся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполнено не будет, то об увольнении по собственному желанию работающий пенсионер обязан будет письменно предупредить работодателя не позднее чем за две недели.