Путин рассказал о пособии на детей до 7 лет

Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума. Об этом заявил Президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

Если в семье двое детей в возрасте от 3 до 7 лет, то получать пособие можно будет за обоих детей.

Президент добавил, что госвыплаты за прошлый год не будут учитываться при их назначении в текущем и следующем годах. «Не должна. Все выплаты, которые выплачивало государство в предыдущий период времени, не должны учитываться при подсчете выплат в текущем и следующем годах», — сказал Путин.