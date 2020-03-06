Материнская компания «Тинькофф банка» стала лидером падения на Московской бирже

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natalisa52 К 24 году уже новая власть будет. Президентские гонки и не до Ип будет. ... Страховые взносы ИП резко вырастут

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MaxC Я этим не занимаюсь. Эту инфу вывесило Российское геологическое общество.... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Над.К Так речь не о камералке по прибыли. Запросы идут вне камеральных проверок... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

mityai Так по вашей ссылке вроде как можно добавить эту информацию. Задача, вроде как, посильная, отчего... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Юксон Что поменяется? А то, что не надо из своего кармана будет платить, ту часть которая за счет ФСС. ... Отменяются декретные пособия у работодателя

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manik МЫ как получатели дивидендов (в т.ч. промежуточных), так и плательщики. Года 3 уже каждую деклара... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

LAWYERSPB @blaster42 данные необходимы не только для подачи заявления на выдачу судебного приказа, но для п... Меняются требования к исковому заявлению с 30 марта

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