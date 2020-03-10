Бюджетникам не дали освобождение от зарплатного рабства. Ходите с «Миром»

Согласно ст. 136 ТК работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 5 рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Работник так и сделал и получил отказ от своего работодателя — бюджетной организации. Там ему пояснили, что все выплаты должны осуществляться только через платежную систему «Мир».

Сотрудник обратился за разъяснениями в Роструд через сервис «Дежурный инспектор». Трудинспекторы разъяснили, что работодатель прав. Работник вправе обратиться к работодателю с заявлением о перечислении заработной платы на счет той кредитной организации, которая ему удобна. Однако бюджетные организации не имеют права перечислять заработную плату работникам на иные платежные системы кроме «Мир». Если работник отказывается от оформления карты платежной системы «Мир», работодатель вправе выплатить зарплату в кассе организации.