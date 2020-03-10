Вычет на лекарства можно получить по рецепту без специального штампа. Это наконец разрешили налоговики

С 2019 года получить социальный налоговый вычет по НДФЛ можно при покупке любых лекарств.

Для этого в налоговую инспекцию необходимо представить подтверждающие документы: рецептурный бланк и платёжные документы, в частности, кассовый чек из аптеки.

Одним из камней преткновения был специальный штамп на рецепте, который там должен быть согласно приказу Минздрава и МНС от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. Ранее фискалы разъясняли, что этот штамп является обязательным. Но в медорганизациях зачастую печати отсутствовали.

Однако недавно вышло письмо ФНС № БС-3-11/937@ от 10.02.2020, в котором говорится, что проставление на рецептурном бланке штампа «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» более не является обязательным условием для получения социального налогового вычета по НДФЛ на лекарства.

Напомним, как по хронологии развивались события по теме штампа на рецептурных бланках:

08.05.2019 ФНС в письме № БС-4-11/8737 — нужен рецепт со штампом;

02.08.2019 Минздрав в письме № 25-4/3085695-8611 — медики должны выдать рецепт и поставить там штамп;

30.12.2019 Минздрав в письме № 25-1/3144694-13771 — нужен рецепт со штампом;

30.12.2019 Минфин в письме № 03-04-06/103356 — рецепт без штампа — не повод для отказа в вычете;

10.02.2020 ФНС в письме № БС-3-11/937@ — штамп на рецепте ставить не обязательно.