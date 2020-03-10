Минфин обещал подумать над освобождением беременных ИП от фиксированных взносов

Как известно, в ряде случаев ИП освобождаются от уплаты фиксированных взносов.

Перечень таких ситуаций содержится в пунктах 1, 3, 6 — 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Например, к таким периодам относится уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

А вот отпуск по беременности и родам в этот перечень не входит. В Минфин поступило предложение о дополнении периодов, за которые ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы, периодом нахождения ИП в отпуске по беременности и родам.

Минфин в письме от 13.02.2020 № 03-15-05/9961 пояснил, почему это не целесообразно. Дело в том, что факт временного нахождения ИП в декретном отпуске сам по себе не свидетельствует об отсутствии у него возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе через представителей.

Отметим, что возможность осуществлять предпринимательскую деятельность вполне себе сохраняется и в период ухода за ребенком, поэтому данный аргумент Минфина вызывает некоторое недоумение.

Вместе с тем Минфин отмечает, что предложение о дополнении числа периодов, за которые ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы, периодом их пребывания в отпуске по беременности и родам заслуживает внимания, поэтому оно будет направлено на рассмотрение в Минтруд.