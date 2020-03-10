Люди не верят в снижение тарифов страховых взносов. Но правительство-то обдумывает

Налоги на труд слишком высокие. Об этом говорят уже не только в бизнес-среде, но и в Правительстве.

Власти ведут разговоры о том, чтобы снизить ставки страховых взносов. Но, как говорится, обещать — не значит жениться.

Мы на «Клерке» провели опрос на тему возможного снижения взносов, собрали прогнозы читателей.

Примечательно, что ни один!!! человек не высказался за версию значительного снижения тарифов.

Большинство участников опроса 66 % считают, что вообще никакого снижения не будет. Поговорят на эту тему, и все на этом закончится.

Увы, не верят люди в благие намерения властей.

34 % респондентов предположили, что тарифы снизят незначительно.

Ну что ж, время покажет, кто из наших читателей оказался прав.