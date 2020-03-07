Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на массовую блокировку карт. Банк объяснил это скомпрометированными данными

«Альфа-банк» утром 7 марта начал массово блокировать дебетовые карты клиентов. Сначала жалобы на это появились в соцсетях, впоследствии информацию подтвердил сам банк. Об этом сообщает The Bell.

Пользователи жаловались на то, что их никто заранее не предупреждал о блокировке, а также на невозможность получить оперативный ответ от службы поддержки.

Как пояснили в банке, там начали блокировку после того, как «получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт». Когда выяснилось, что угрозы средств клиентов нет, процесс был остановлен. Уже заблокированные карты банк пообещал разблокировать в ближайшее время, а позже бесплатно перевыпустить их в целях безопасности.

Сколько всего карт подверглось блокировке, в банке не уточнили. Телеграм-канал Baza писал, что были заблокированы «сотни» карт.

Как сообщает The Bell, карты разблокированы около 16.00 мск в субботу.