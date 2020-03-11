ИП может платить в ФСС добровольные взносы, чтобы получить право на оплату больничных

Чтобы иметь право на получение больничных и декретных, ИП должен платить добровольные взносы в ФСС. Причем вступить в добровольные правоотношения и уплатить взносы надо заранее.

Если вы в 2020 году зарегистрируетесь и уплатите взносы, то получать больничные начнете в 2021 году.

Взносы в ФСС рассчитываются исходя из стоимости страхового года, определяемой как произведение МРОТ на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

Следовательно, стоимость страхового года в 2020 году составляет:

12 130 руб. х 2,9% х12 = 4 221,24 руб.

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения в 2021 году, лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, необходимо до 31 декабря 2020 года уплатить страховые взносы в размере 4 221 руб. 24 коп.

Если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения считаются прекратившимися.