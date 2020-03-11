Заплатите 13 % НДФЛ за доход из-за границы, если вы резидент

Россиянин получает доход от оказания услуг по гражданско-правовому договору за пределами РФ. Что с НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 19.02.2020 № 03-04-05/11573.

Объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный налогоплательщиками — налоговыми резидентами РФ как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ.

Для нерезидентов НДФЛ облагается доход только от источников в РФ.

В случае если физлицо — получатель дохода в виде вознаграждения за выполнение своих обязательств по договору ГПХ за пределами РФ признается налоговым резидентом РФ, то оно должно самостоятельно задекларировать доход и уплатить налог по ставке 13 %.

Доходы по договору ГПХ физлиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ, полученные от источников за пределами РФ, не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.