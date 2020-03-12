При переходе с ЕНВД на ОСНО по товарам НДС идет на вычет, а по ОС – не идет

ИП переходит с ЕНВД на ОСНО. Как в этом случае применяется вычет по НДС по остаткам товаров и ОС, разъяснил Минфин в письме от 19.02.2020 № 03-07-14/11618.

На основании пункта 9 статьи 346.26 НК при переходе налогоплательщика с ЕНВД на ОСНО суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам, имущественным правам), которые не были использованы в деятельности, по ЕНВД, подлежат вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК.

В связи с этим суммы НДС по товарам, не использованным ИП, перешедшим с ЕНВД на ОСНО в деятельности по ЕНВД, принимаются к вычету в случае использования этих товаров для операций, подлежащих налогообложению НДС.

При этом право на указанные вычеты возникает у данного ИП в том налоговом периоде, в котором он перешел с ЕНВД на ОСНО.

Что касается основных средств, приобретенных ы период ЕНВД, то НДС, относящийся к их остаточной стоимости к вычету при исчислении НДС не принимается.