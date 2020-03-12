Оплата больничных работника-инвалида: нюансы

Пособия по временной нетрудоспособности (кроме заболевания туберкулезом) работнику-инвалиду выплачиваются не более 4 месяцев подряд или 5 месяцев в календарном году.

В ФСС разъяснили нюансы этой нормы.

Временное ограничение «четыре месяца подряд» (включая дни, оплачиваемые работодателем) применяется в случае, когда период болезни охватывает один страховой случай, независимо от количества выданных работнику листков нетрудоспособности.

При этом, четыре месяца истекут в то же число четвертого месяца заболевания (травмы), в котором работнику был выдан листок нетрудоспособности, если такого числа в месяце нет, то последним оплачиваемым днем будет последний день четвертого месяца.

Ограничение «пять месяцев в календарном году» применяется, если больничные листы выданы работнику по разным страховым случаям. Для подсчета пятимесячного лимита продолжительность 1 месяца принимается равной 30 календарным дням. Таким образом, суммарный оплачиваемый период не должен превышать 150 дней за календарный год.

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Указанные ограничения по выплате пособий по временной нетрудоспособности применяются только к тем страховым случаям, которые наступили

Предельные сроки выплаты пособия по временной нетрудоспособности работнику, признанному в установленном порядке инвалидом, определяются в календарном году. То есть в лимит входят только дни нетрудоспособности, приходящиеся на определенный календарный год.

Если листок нетрудоспособности «переходит» с одного календарного года на другой, то дни временной нетрудоспособности до 1 января следует учитывать в счет лимита дней того года, в котором был выдан листок нетрудоспособности, дни болезни с 1 января – в лимит дней года, в котором листок нетрудоспособности был закрыт.