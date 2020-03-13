ФСС рассказал, как избежать штрафа. Четыре совета работодателям из пилотных регионов

Чтобы компании не налетали на штрафы, ФСС советы тем, что работают в регионах, где действует пилотный проект по прямым выплатам:

1) своевременно уплачивать страховые взносы в соответствии с установленными сроками;

2) предоставлять достоверные сведения, влияющие на право и размер пособия по социальному обеспечению застрахованным лицам;

3) своевременно сообщать об увольнении сотрудника-получателя ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, либо о его досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком; ­­

4) при направлении сведений, являющихся основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, необходимо учитывать, что данное пособие назначается взамен утраченного заработка по причине болезни и не допустима одновременно выплата заработка и пособия.