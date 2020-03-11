Налоговая перепутала сроки давности по кассовым операциям. Суд поддержал

Налоговая инспекция посчитала несоблюдение лимита кассы и неоприходывание полученных средств в кассовую книгу нарушением порядка применения контрольно-кассовой техники и установила срок давности в один год. Суд налоговиков поддержал.

Самарская инспекция провела проверку полноты учета наличных денежных средств и соблюдения порядка ведения кассовых операций в товариществе собственников недвижимости. Лимит кассы в ТСН был установлен, но не соблюдался. Кроме того, он был рассчитан с учетом членских взносов, а это неверно. Поскольку товарищество не ведет коммерческой деятельности, лимит кассы у него должен равняться нулю.

В ходе проверки были выявлены и другие нарушения.

Однако в акте были перечислены нарушения, произошедшие в феврале, а проверка проводилась в августе. Таким образом, был нарушен срок давности, поскольку он составляет всего два месяца. При этом нарушение порядка ведения кассовых операций не является длящимся.

Но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вдруг посчитал, что это нарушение является нарушением применения контрольно-кассовой техники и срок давности должен быть год, а не два месяца! И поэтому штраф в 40 тыс. рублей ТСН должно уплатить. Такое странное решение вынесено в постановлении от 14.02.2020 № 11АП-244/2020 по делу № А55-29699/2019

Заметим, что проверка проводилась по жалобе какого-то гражданина, скорее всего члена товарищества. Поскольку штраф ТСН будет платить за счет членских взносов (других средств у него просто нет), то за эту жалобу придется расплачиваться другим членам организации.