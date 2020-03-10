Покупать доллары сейчас не нужно. Потом будете продавать себе в убыток

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя, считают западные СМИ.

Вчера, 9 марта курс евро превысил 85 рублей, курс доллара стал выше 74 рублей. На этом фоне стоимость нефти упала до 31,74 доллара за баррель, и поэтому Банк России решил не покупать валюту на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила на 30 дней.

Ситуацию для обывателей прокомментировал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, пишут «Живые комментарии»: он уверен, что долларовому ажиотажу лучше не поддаваться.

Все вернется на прежний уровень

На рынке нефти сегодня царит паника, и кто-то делает на этом огромное состояние. Что ж, рынок всегда находится в ожидании паники. Вот сегодня она случилась – и рынок счастлив, у него просто праздник какой-то! Завтра-послезавтра этот праздник закончится, всё вернется на круги своя (хотя, конечно, цены на нефть будут несколько ниже, чем вчера), и опять наступит затишье.

Саудиты объявили войну себе

Некоторые западные СМИ пишут, дескать, Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России. Знаете, я вижу во всем этом некую словесную интервенцию в отместку за то, что Россия не согласилась на продление соглашения с ОПЕК+. Если саудиты и объявили войну, то не нам, а лишь своему собственному бюджету. Но ведь они не потянут такую войну, это просто исключено, потому что эта страна «завязана» на 70-80 % доходов от нефти. У них же очень большие расходы, и поэтому они вынуждены торговать себе в убыток. Кстати говоря, Россия «завязана» на свои нефтегазовые доходы менее, чем на 40%, так что можно еще посмотреть, кто выиграет в этой «войне». 📌 Реклама Отключить

Сегодня купили доллары по 74-75 рублей – завтра продадите по 72

За последние годы экспорт нефти США, например, в Индию вырос в 10 раз, причем это было на фоне ограничений, введенных ОПЕК. То есть место стран ОПЕК+ заняли США. Так вот одной из целей нынешних действий Саудовской Аравии является желание выбить из нефтяного рынка американские сланцевые компании, и надо сказать, что у саудитов это получается достаточно успешно. Является ли режиссёром всего этого спектакля Россия? Да, я думаю что это так, – и это очень хорошо. Я двумя руками голосую за это! Что делать в этой ситуации простому человеку? Абсолютно ничего. Да, в обменных пунктах сейчас царит ажиотаж, но завтра многие будут горько разочарованы. Вы сегодня купили доллары по 74-75 рублей? Ну так завтра будете продавать по 72! Покупайте, покупайте доллары в свое удовольствие – лишняя прибыль банкам никогда не помешает! 📌 Реклама Отключить

Московская биржа установила верхнюю границу курса доллара на торгах. Ранее Мосбиржа определяла верхнюю ценовую границу доллара на уровне 76,3951 рубля, а евро - 87,3131 рубля.

Торговая площадка также определила нижнюю ценовую границу нефти марки Brent на отметке $36,37 за баррель. Минимальная стоимость нефти сорта WTI установлена на уровне $32,79 за баррель.