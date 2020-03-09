Курс евро поднялся выше 85 рублей. Это просто паника или уже кризис?

Рубль на международном валютном рынке упал по отношению к доллару и евро. Евро на международном валютном рынке поднялся выше 85 рублей, свидетельствуют данные торгов.

К 11:15 мск на форексе европейская валюта торговалась по 85,57 рубля. Курс доллара к этому же времени составил 74,89 рубля.

Как отмечает РИА Новости, форекс не всегда корректно отображает реальную стоимость валют, когда закрыта Московская биржа. В России 9 марта выходной, торги на Мосбирже не идут.

Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев назвал обвал рубля и нефти «спекулятивным и краткосрочным», передает РИА Новости: «Бежать покупать валюту не надо».

Эксперты считают, что 10 марта при открытии официальных бирж в России, где намного больше продавцов и покупателей, чем в Лондоне и в Forex, падение рубля и российских акций может продолжиться. Девальвация до 72-78 рублей за доллар при таких ценах на нефть неизбежна: при долговременном падении цены на нефть на каждые 10% рубль дешевеет на 3%. С декабря 2019 года нефть подешевела почти наполовину, а значит девальвация в 15% вполне ожидаема.