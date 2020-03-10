Алгоритм от МВД: что делать, если с карты украли деньги

Представители МВД подробно рассказали, что делать, если вы обнаружили кражу денег с карты.

Для начала, полиция выделяет два основных способа для кражи денег с банковской карты:

Первый – злоумышленники вытягивают реквизиты карты, коды, у жертвы через разговоры, просьбы, и пр.

Второй – вирусное программное обеспечение в компьютере или смартфоне.

Самое главное – ничего не пытаться делать самому или привлекать «знакомого программиста». Нести смартфон в сервис тоже не нужно.

Во-первых, звоните в банк и блокируйте все операции по своей карте. На самой карте обычно есть номер «горячей линии» банка.

Во-вторых, в банк нужно отправиться самим и подать письменное заявление об отзыве платежа, блокировке средств и блокировке доступа к «мобильному банку». Это нужно сделать в течение дня. Заявление пишите в двух экземплярах.

Далее, в своем банке запрашиваете детализацию, и обращаетесь в банк, которым пользовался для перевода денег злоумышленник с заявлением о приостановке платежа и возврате средств.

В тот же день нужно обратиться в полицию с заявлением о краже денег. К нему нужно приложить выписку из банка, справку, иные документы, доказывающие факт незаконного списания средств.

Собственно, оба обращения можно делать параллельно. В полиции в любом случае обязаны принять заявление, а все доказательства можно принести позже.