ЦБ сейчас активно зарабатывает. Стране не страшен дорогой доллар и дешевая нефть

Совокупные золото-валютные резервы Банка России составляют сейчас 570 млрд $. При этом у ЦБ практически нет валютных обязательств, а есть только рублевые (по остаткам банков, на счетах бюджета, выпущенные наличные рубли). Одновременно с этим, все свои активы ЦБ держит в валюте, валютных бумагах или золоте.

Такие данные приводит известный предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Фейсбуке, рассуждая на тему падения курса рубля.

С начала года, когда доллар стоил 62 руб, падение рубля составило уже 10 руб, а значит с начала года ЦБ «заработал» уже почти 5.7 трл. рублей, отмечает он. Это, к слову, составляет более 70 % всех нефтегазовых доходов российского бюджета.

Даже если цена на нефть упадет, например, ниже 20$ за баррель, совокупные доходы бюджета и «прибыль» ЦБ, легко перекроют любые потери, рассуждает эксперт.

Нашими финансовыми властями за счет резервов и гибкой курсовой политики ЦБ, создан убойный механизм решения, купирования всех подобных проблем. Но он же (это инструмент) и пугает, так как создает у властей иллюзию непогрешимости и непобедимости. С таким «инструментом» можно затевать и втягиваться в любые авантюры

По мнению Васильева, падение рубля спишет все ошибки и просчеты.