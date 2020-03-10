Бухгалтеры не любят дресс-код. Им нравятся тату и рваные джинсы

Помогает ли в карьере внешний вид? В чем ходить в налоговую и на собеседование? Такую «костюмную» тему обсуждали в «Красном уголке бухгалтера» накануне праздника 8 марта.

Как оказалось, бухгалтеры могут быть в строгом деловом костюме, в драных джинсах и даже спортивных штанах.

«Обожаю строгие костюмы, платья, юбки, пиджачки. Деловой стиль это прям для меня. Мне при этом и удобно и чувствую себя хорошо» «Пару лет назад отдавала джинсы с дырками на коленях, заплатки сделать. Дыры огромные уж были. Объясняю швее, что неприлично так на работу ходить. А работаете кем, спросила она. Главбух, отвечаю. И вижу коллапс. Типа — а с заплатками значит, ок на работе» «Ненавижу дресс код! Пирсинг, джинсы, кеды... я не могу нормально работать когда мне некомфортно» «Кто что ищет на работе. Я вообще иногда в спортивном костюме прихожу» «Моя задача — порядок в работе, а джинсы и кеды не волнуют никого!»

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Есть и такое мнение:

«Реально карьера (а не просто получение должности) с той же дресс-адекватностью очень связана, ибо „мы одной крови“ с руководителем не сложится, если вы с тату, а он в костюме и на одном совещании сидите» «В части собеседования — прежде чем идти, однозначно ознакомиться с корпоративной культурой, уточнить у HR, требования к форме одежды. В любом случае это не будет лишним».

Убежденных приверженцев строгого дресс-кода среди бухгалтеров не оказалось. Зато выяснилось, что многие любят татушки, розовые волосы и рваные джинсы.