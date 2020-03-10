Доходы для пособий больше не получится скрыть: соцзащита запросит данные напрямую у госорганов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, приоткрывающий налоговую тайну для социальных служб.

Поправки в закон необходимы для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи. В частности, пособий на ребенка от 3 до 7 лет, считают авторы документа.

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Такие пособия предложил ввести Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. При этом глава государства обозначил, что процедура получения такой выплаты должна быть максимально удобной и простой для граждан. Чтобы освободить граждан от сбора документов, подтверждающих свой доход, необходимо обеспечить получение органами соцзащиты этих сведений не от самих граждан, а от госорганов, располагающих ими.

При этом, должна быть гарантирована безопасность этих персональных данных. Поэтому, в законопроекте указывается, что доступ к сведениям о доходах будет только у отдельных должностных лиц, список которых должны определить органы соцзащиты. Эти же лица и будут нести ответственность, в случае разглашения налоговой тайны.

В этом законопроекте есть еще одна поправка, совсем не связанная с режимом налоговой тайны. В статью 217 Налогового кодекса внесут изменение, снимающее ограничение в отношении единовременных компенсаций медицинским и педагогическим работникам. Сейчас НДФЛ не облагаются компенсации в пределах 1 млн рублей. После принятия закона налогом не будет облагаться любая компенсационная выплата, полученная по государственной программе.