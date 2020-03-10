Эксперты полагают, что угроз для Тинькова нет

Американцы свое откусят, но губить не станут.

Ситуация вокруг Олега Тинькова и так или иначе вокруг его компании волнует мысли бизнесменов. Вот и владелец сайта «Клерк» Борис Мальцев не удержался, чтобы не поговорить о перспективах с управляющим партнером в Tax Advisor Дмитрием Костальгиным.

По версии налогового консультанта, службы США будут готовы пойти за сделку с российским предпринимателем, потому что в стране очень развит такой сценарий завершения судебных дел. Там не заинтересованы «уничтожать» бизнесменов: нарушил – откусят кусок и пусть дальше работает. Если провинится еще раз – откусят повторно.

А хватит ли у Тинькова денег на то, чтобы договориться с властями США, зависит от компетенции и стараний его юристов.

Завтра читайте большое интервью с Дмитрием.