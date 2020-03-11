Как будут выдавать сведения из ГИРБО. Инструкция от Минфина

Минфин рассказал о том, каким образом можно будет получать информацию из ГИРБО. В письме № 07-04-07/13687 от 26.02.2020 приводится два варианта — через сайт ФНС и через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (для госорганов).

Получить данные из ГИРБО можно будет на сайте ФНС России по адресу bo.nalog.ru с мая 2020 г. А в единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версия 3) с апреля 2020 г. При этом сведения за 2014 — 2018 гг. по прежнему надо получать у Росстата, они не будут внесены в новый информационный ресурс.

Интернет-сервис даст возможность получать информацию о конкретной организации по следующим идентифицирующим признакам: полное или сокращенное наименование организации, ОГРН организации, ИНН организации, вид деятельности организации (ОКВЭД2), отчетный период. В ответ на запрос будет предоставлена вся сдаваемая организацией бухотчетность (баланс, отчет о финансовых результатах, о целевых средствах НКО и т.п.), а также аудиторское заключение, если оно было сдано в налоговые органы.

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Информация через интернет-сервис может быть получена путем:

вывода на экран монитора получателя информации;

скачивания получателем информации в форме текстового документа или электронных таблиц;

скачивания в электронной форме с электронной подписью налогового органа.