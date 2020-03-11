Нефть дешевеет, а бензин нет. Но и дорожать не должен

В Минфине прогнозируют стабильные цены на бензин.

На фоне того, что нефть не просто подешевела, а обвалилась (сделка с ОПЕК не срослась, каждый добывает как хочет, нефти на мировом рынке полно), в Минфине предполагают, что цены на бензин будут стабильны.

«Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно», — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью ТАСС

Ну действительно снижать-то зачем? Акцизы, налог на добычу полезных ископаемых, НДС в конце концов, кто платить тогда будет?

А вот касаемо изречения «расти не должны» — может и не должны, но могут ведь?