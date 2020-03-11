Если вы приехали из этих стран, сидите дома две недели, а больничный привезет курьер

Роспотребнадзор указал страны, вернувшись из которых следует срочно сообщить о своем прибытии.

Вам необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09, сообщить о своем прибытии и оставить свои контакты.

Вот черный список стран, возвращаясь из которых нужно на две недели «самоизолироваться»:

Китай,

Южная Корея,

Иран,

Италия,

Испания,

Германия,

Франция.

Раньше в списке были США, Швейцария, Великобритания, Норвегия. Сейчас они признаны безопасными.

Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Курьер привезет вам больничный на дом.

Интересно, а курьер в костюме химзащиты будет?