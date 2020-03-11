Если вы приехали из этих стран, сидите дома две недели, а больничный привезет курьер

Роспотребнадзор указал страны, вернувшись из которых следует срочно сообщить о своем прибытии.
Вам необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09, сообщить о своем прибытии и оставить свои контакты.
Вот черный список стран, возвращаясь из которых нужно на две недели «самоизолироваться»:
- Китай,
- Южная Корея,
- Иран,
- Италия,
- Испания,
- Германия,
- Франция.
Раньше в списке были США, Швейцария, Великобритания, Норвегия. Сейчас они признаны безопасными.
Для получения больничного листа для предоставления по месту работы или учебы необходимо обратиться по телефону горячей линии Департамента здравоохранения 8-495-870-45-09. Курьер привезет вам больничный на дом.
Интересно, а курьер в костюме химзащиты будет?