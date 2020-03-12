Бухгалтеры выбирают программу для отправки отчетности. Все сложно

Вечный спор: какой системе доверить отправку отчетности. В «Красном уголке бухгалтера» очередной спор:

«Контур» или СБИС? Что и почему посоветуете?

В комментах говорят, что у «Контура» нет проблем ни с техподдержкой, ни с интерфейсом, ни с процессом сдачи отчетности.

Но руководство хочет экономить, и хотят СБИС, посклольку он — дешевле.

СБИС стоит менее 7 тысяч против почти 23 у «Контура».

Что еще упоминали бухгалтеры в комментах? Составили небольшой рейтинг положительных упоминаний:

«Контур» и СБИС примерно в равных позициях, «Контур» лидирует с небольшим отрывом.

и примерно в равных позициях, «Контур» лидирует с небольшим отрывом. За лидерами следует « Астрал-отчетность» .

. Далее упоминают « Такском»,

1С, к сожалению, аутсайдер нашей гонки.

Сравним тарифы (они взяты с сайтов поставщиков программ):

Программное обеспечение Тарифы для ООО на ОСНО Тарифы для ООО на УСН Контур Предлагают с вами связаться и подобрать тариф СБИС 12500 руб. 7500 руб. Астрал 10500 руб. 7000 руб. Такском Специального тарифа для ОСНО нет, самый большой 11140 руб. со всеми возможностями От 4260 руб. 1С 5900 руб. для Москвы в год, 4900 руб. для МО, 3900 руб. остальные регионы

Друзья, а каким программным обеспечением для сдачи отчетности пользуетесь вы? Расскажите в комментариях!