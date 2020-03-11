Курс доллара превысил 72 рубля. Потому что нефть опять подешевела

Курс доллара вырос на 0,89%, до 72,04 рублей по состоянию на 17:35 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро составил 81,55 рублей (+1,3% к курсу вторника)
Падение рубля продолжается из-за снижения цен на нефть марки Brent. Они опять начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. При этом Роснефть увеличит объем на 300 тыс. баррелей.
По состоянию на 13.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06% - до 36,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,26% - до 33,24 доллара за баррель.