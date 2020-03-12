Материнский капитал будет оформляться без участия родителей и в три раза быстрее

С 15 апреля сертификат на материнский капитал можно будет получить без заявления родителей, сообщает Пенсионный фонд.
Это позволит семьям быстрее его получать, не тратить время на сбор бумажек и подачу заявления в ПФР.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат будет оформлен. Срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом должен в 2021 году сократится с 30 до 10 дней, а перечислять средства будут за пять дней, а не за 10 дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.
Данные об оформлении сертификата будут фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда и направляться в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.
С 1 января 2020 года все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей.
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).