Материнский капитал будет оформляться без участия родителей и в три раза быстрее

С 15 апреля сертификат на материнский капитал можно будет получить без заявления родителей, сообщает Пенсионный фонд.

Это позволит семьям быстрее его получать, не тратить время на сбор бумажек и подачу заявления в ПФР.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Пенсионный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, то сертификат будет оформлен. Срок рассмотрения заявления о распоряжении маткапиталом должен в 2021 году сократится с 30 до 10 дней, а перечислять средства будут за пять дней, а не за 10 дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

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Данные об оформлении сертификата будут фиксироваться в информационной системе Пенсионного фонда и направляться в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители.