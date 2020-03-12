Более 700 устаревших нормативных актов в трудовой сфере отменяются

С 2021 года отменят 728 нормативных актов, регулирующих трудовые отношения.
Проект такого решения подготовлен Минтрудом и размещен сегодня на федеральном портале.
Основная масса документов, которые будут отменены – это различные инструкции по охране труда.
В перечне также следующие НПА:
- Постановление Правительства от 20.06.1992 № 413 «Об изменении условий работы по совместительству для медицинских работников учреждений социальной защиты населения»;
- Постановление Правительства от 22.02.1993 № 153 «О порядке исчисления среднего заработка отдельных категорий творческих работников»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 г. № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны труда»;
- Постановление Правительства 25.02.2000 № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин».