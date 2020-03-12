Правительство купит Сбербанк. Теперь уже точно

Правительство купит у Центробанка акции ПАО «Сбербанк России», два законопроекта поэтому поводу 12 марта окончательно приняла Госдума.

ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале, пишет РИА Новости. Закон предполагает выкуп Минфином всего этого пакета за счёт средств Фонда национального благосостояния.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что контрольный пакет крупнейшего российского банка как был, так и остается у государства, меняется лишь собственник — с ЦБ на правительство.

Первоначальная редакция предполагала направление оферты о выкупе акций у миноритарных акционеров. Однако впоследствии оферта была заменена механизмом акционерного соглашения, которое гарантирует миноритариям сохранение преемственности политики банка. Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех акций Сбербанка.

В среду Силуанов сообщил, что Минфин РФ не намерен откладывать сделку по покупке правительством у ЦБ контрольного пакет акций Сбербанка и может закрыть ее уже в апреле сразу одним траншем.