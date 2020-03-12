Что сделать с документами по сделкам из-за грядущего кризиса

Павел Мищенко, Управляющий партнер в Runetlex-юристы для ИТ, на своей странице в Facebook советует всем бизнесменам, что делать в кризис.

Кризис — это время, когда заказчики отказываются от проектов, не платят и пропадают намного чаще обычного.

В связи с этим, самое время:

1. Провести аудит документов

Проверьте, а на все ли сделки у вас есть бумаги. Где вы забыли получить подписанный договор от контрагента, где по старой дружбе решили работать без допника, где отложили сроки по проекту, ударив по рукам с менеджером.

2. Зафиксировать на бумаге договоренности

Незамедлительно оформите все выявленные провалы документами. Договоры, приложения, дополнительные соглашения.

Проще это сделать сейчас, чем потом объяснять суду позицию переписками из мессенджеров.

3. Добавить определенности в повисшие проекты

Возможно вы найдете проекты, в которых работы уже давно сделаны, но не принимаются под разными предлогами заказчиком. Или проекты, в которых работы сделаны наполовину, но прерваны исчезновением заказчика.

Добавьте определенности. В первом случае скорее всего речь идет о закрытии работ актами. Во втором случае — уведомление об отказе от договора в связи с невозможностью исполнения.

Главное, не перепутать эти два действия, так как, направив акт по незаконченным работам, вы делаете хуже себе.