Мутко сказал, что ипотека подорожает. На 1-2 процента

Виталий Мутко, генеральный директор ДОМ.РФ, назвал возможным повышение ставок по ипотеке.
«Практически неделю ипотечные кредиты, которые выдают банки, они, если смотреть "вдлинную", выдают себе в убыток».
Вот вам и «лет ми спик фром май харт».
Здесь вопрос в том, как себя поведет ЦБ. Куда будут решения по ключевой ставке - вверх или вниз. Если это произойдет, ставки могу вернуться еще на 1-2 пункта назад. Сегодня в среднем это 8,5% базовая ставка по ипотечному кредиту» — сказал Виталий Мутко (из материалов ТАСС).
Однако ближайшие две недели, по мнению Мутко, ставка повышаться не будет.
На сайте ДОМ.РФ ставки по ипотеке на главной странице следующие:
- Дальневосточная — 2%
- Семейная — от 4,7%
- Покупка жилья — от 7,8%
- Рефинансирование — от 7,7%
- Военная — 8,5%
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. — до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.