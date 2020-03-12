При дистанционном обучении детей можно получить вычет. Но не всегда

Родители имеют право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение своих детей. Но есть два ограничения: возраст ребенка должен быть не более 24 лет и обучение должно осуществляться по очной форме.

Можно ли получить вычет при дистанционном очном обучении? Да, можно, отвечает зам.начальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС Владислав Волков.

Дистанционный способ обучения — это не форма, а образовательная технология, которая позволяет общаться преподавателю и ученику.

Для подтверждения права на данный вычет нужно представить документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг ребенку налогоплательщика. Такими документами могут быть:

договор с учебным заведением с указанием в нем очной формы обучения ребенка;

справка из учебного заведения о предоставлении образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме;

выписка из локальных документов организации или копии таких документов о предоставлении образовательных услуг по очной форме.

Ранее Минфин в письме от 25.09.2017 № 03-04-07/61763 объяснял, что определяющее значение имеют не образовательные технологии, используемые для проведения обучения (в частности, дистанционное обучение), а факт обучения детей по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Письмо было разослано ФНС по налоговым для применения в работе.