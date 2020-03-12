Путин назвал малый бизнес жуликами?

В сознании народа укрепилось мнение, что бизнесмены — жулики, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. И поскольку он часть народа, то...

Тема бизнеса обсуждалась в очередной серии интервью ТАСС. Журналист Андрей Ванденко спросил Путина: «Кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению». На что президент ответил:

«Под этим есть определённые основания, Вы понимаете? Да, я говорю это с придыханием, что называется. Ну какие основания? Во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые годы был связан с торговлей. Ну весь практически».

Ванденко переспросил:

«То есть я правильно понял, торгаш — жулик»

И получил несколько расплывчатый ответ:

«Поэтому, если по-честному сказать, ну если по-честному, ну так... Мы все так думаем. Хотя я вот...»

Но все будет хорошо. Владимир Путин в этом же интервью рассказал, что структура малого бизнеса меняется. И в этом сильно помогает государство, которое заставляет крупные предприятия заключать договоры с малым бизнесом.

И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал высокотехнологичным. Верите?