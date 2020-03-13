Ничего нового. ИП-пенсионеры снова просят избавить их от фиксированных взносов, Минфин снова против

В очередной раз в Минфин поступило обращение относительно фиксированных взносов ИП, являющихся пенсионерами.

Эти люди уже заработали право на пенсию. Так зачем же им платить взносы?

Минфин в письме от 20.02.2020 № 03-11-11/12378 объяснил, зачем.

Во-первых, уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста, социального статуса, вида осуществляемой деятельности и т.д.

Во-вторых, страховые взносы на ОПС уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, а в случае, если гражданин — пенсионер, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

В-третьих, требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

В-четвертых, отмена обязанности по уплате страховых взносов ИП — пенсионеров может привести к злоупотреблениям по перерегистрации предпринимательской деятельности на таких лиц, что, с одной стороны, негативно отразится на собираемости страховых взносов и сбалансированности бюджетной системы РФ, а с другой стороны, приведет к утрате адресного подхода при предоставлении такой преференции.