Самозанятые могут продавать товары собственного производства

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ДмитрийW намёком на намёк, анекдот:"как то один любознательный естествоиспытатель поймал таракана и положи... Кудрин: скорее всего мы стоим на пороге кризиса

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