Самозанятые могут продавать товары собственного производства

Физические лица при применении специального налогового режима НПД вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются НПД.
Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или иных подобных нужд, не вправе применять НПД.
Таким образом, при реализации товаров собственного производства (не закупленного для перепродажи) возможно применение специального налогового режима НПД, делает вывод Минфин в письме от 20.02.2020 № 03-11-11/12392.